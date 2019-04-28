بيان صادر عن "الخارجية" بخصوص التصريحات العراقية تجاه البحرين و قيادتها

المصدر: أبوظبي- وام

أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي أنها تتابع باهتمام كبير و قلق بالغ البيانات و التصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها.

و قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم : " إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة و التجاوز على حرمة و مكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق و تدخل مرفوض ".

و شددت على أن عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى إتساع الفجوة و زيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون و التواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي.

و أضافت الوزارة في بيانها : " و في هذا السياق ندعو الأخوة في العراق الشقيق إلى الإلتزام بمبدأ السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية و يعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة " .