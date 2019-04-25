أم تقتل ابنها بطعنة فى القلب لرفضه مذاكرة دروسه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت أم مصرية بقتل ابنها طعنًا بالسكين بسبب عدم طاعته لها ورفضه مذاكرة دروسه ووقوع مشادة قبل ذلك مع شقيقته التوأم.

وذكرت صحيفة " اليوم السابع " أن فتى يدعى عبدالله سعيد محمد عطية، ويبلغ من العمر 14 عاماً لقي مصرعه طعناً بالسكين في منزله الواقع في قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية (شمال مصر).

وقد تلقت الشرطة بلاغاً من "مستشفى الأحرار التعليمي" بمدينة الزقازيق، يفيد وصول الطالب بالصف الثالث الإعدادي، مصاباً بطعنة نافذة بالصدر، وقد توفي فور وصوله مباشرة.

وبحسب التحقيقات، اعترفت أم الفتى، وتُدعى "ج. م. ل"، بطعن ابنها الصغير بالسكين بسبب رفضه المذاكرة. وشرحت الأم أنها لم تقصد قتل الفتى، وإنما تخويفه لرفضه المذاكرة فأمسكت بالسكين مهددةً إياه، إلا أن "يدها خانتها" و"فوجئت" بالسكين تنغرس في صدر ابنها وترديه قتيلاً. وقد تم إخطار النيابة التي أمرت بحبس الأم وتولت التحقيق.

إلا أن بعض جيران العائلة يؤكدون براءة الأم، معتبرين أنها اعترفت كذباً بتنفيذ الجريمة، التي وقعت مساء أمس، لحماية ابنها الأكبر الذي قتل شقيقه الأصغر خلال نومها، "حتى لا تفقد طفليها معاً".