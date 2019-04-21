بالصور ..ولي عهد ماليزيا يتزوج مربية سويدية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عقد أول أمس الجمعة قران ولي العهد الماليزي تنكو محمد فايز بتر على السويدية صوفي لويس جوهانسون وهي خريجة علم اجتماع ولغة إنكليزية وانتقلت لبريطانيا لتعمل مربية.

وعقد القران في حفل زفاف خاص لم يزد فيه عدد الحضور على 300 شخص و أقيم في قصر قديم في حين ستمنح كل هدايا الزفاف إلى دور الأيتام ومنازل المتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة على تنحي ملك ماليزيا عقب زواجه من فتاة روسية، وولي العهد الماليزي هو الشقيق الأصغر للملك السابق، السلطان محمد الخامس، الذي أصبح ملكا لماليزيا في ديسمبر 2016، إلى أن تنازل عن العرش في يناير 2019.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" ان السويدية صوفي لويس انها تعرفت على الامير بالصدفة في احد الرحلات الخارجية ، وان العلاقة بدأت بصداقة وتطورت الى علاقة عاطفية .