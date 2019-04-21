للمرة الأولى.. بحار ياباني كفيف يعبر المحيط الهادي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بات بحار ياباني أول شخص ضرير يعبر المحيط الهادئ على متن قارب شراعي.

ووصل ميتسوهيرو إيواموتو (52 عاماً) صباح أمس إلى ميناء فوكوشيما على متن مركبه الشراعي البالغ طوله 12 متراً، بعد نحو شهرين على إبحاره من كاليفورنيا.

وغادر الرجل، المقيم في سان دييجو عند سواحل ولاية كاليفورنيا المطلة على المحيط الهادئ، المدينة الأمريكية في 24 فبراير، بصحبة دوج سميث، بحار أمريكي ساعده شفوياً من خلال مده بالمعلومات اللازمة بما فيها اتجاه الرياح. وهي المحاولة الثانية للبحار الياباني. فقبل ست سنوات، أجرى الرجل أولى رحلاته لكنها انتهت بسرعة بعدما غرق قاربه إثر اصطدامه بحوت.

وقال المغامر الياباني، خلال احتفال أقامه لدى وصوله إلى فوكوشيما: «لم أستسلم وحققت حلمي، أنا في دياري، شكراً»، منهياً رحلة امتدت على مسافة تقرب من 14 ألف كيلومتر. وهي المرة الأولى التي يعبر فيها شخص كفيف المحيط الهادئ، وخاض الياباني، الذي فقد بصره في سن السادسة عشرة، هذه المغامرة لجمع أموال لاستخدامها في أنشطة خيرية بما يشمل دعم جهود الأطباء لتفادي الأمراض المسببة لفقدان البصر، وفق موقعه الإلكتروني.