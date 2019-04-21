ثعابين تمنع رئيس ليبيريا من دخول مكتبه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اضطر الرئيس الليبيري، جورج ويا، لإخلاء مكتبه الرئاسي الرسمي والعمل من منزله، بعد العثور على ثعابين داخل مكان عمله.

وصرح السكرتير الصحافي سميث توبي لـ«بي بي سي» بأنه تم العثور، يوم الأربعاء، على ثعبانين أسودين في مبنى وزارة الشؤون الخارجية، مكان عمل الرئيس الرسمي. وتم إبلاغ جميع الموظفين بالابتعاد عن المقر حتى 22 أبريل.



وأوضح توبي: «هذا الإجراء هو فقط للتأكد من أن المبنى خالٍ من الزواحف بشكل تام». وتابع: «تستضيف وزارة الشؤون الخارجية مكتب الرئيس، لذا فقد أصدرت مذكرة داخلية تطلب من الموظفين البقاء في منازلهم أثناء القيام بعملية التأكد من خلو المكان من الحيوانات».

ويزاول الرئيس عمله من مكتبه بوزارة الخارجية منذ اندلاع حريق في عام 2006 بالقصر الرئاسي القريب.



ويُظهر مقطع فيديو العمال وهم يحاولون مهاجمة الثعبانين عندما ظهرا بالقرب من باحة الاستقبال داخل المبنى. وأفاد توبي: «لم يتم القضاء على الثعبانين. يبدو أن هناك مخبأ على شكل ثقب صغير في مكان ما مكنهما من الهرب».

وشوهدت الشرطة وعناصر من الأمن الرئاسي وهم يحرسون منزل ويا في العاصمة مونروفيا.



وأشار توبي إلى أن «المبنى موجود منذ سنوات، وبسبب نظام الصرف الصحي، هناك احتمال لوجود زواحف مثل الثعابين مخبأة بالداخل»، وأضاف أن الرئيس سيعود بالتأكيد إلى مكتبه يوم الاثنين سواء عُثر على الثعبانين أم لا.