طائرة الإمارات A380 إلى الرياض اعتباراً من 21 أبريل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تبدأ طيران الإمارات اعتباراً من 21 أبريل الجاري تشغيل طائرة الإيرباص A380 لخدمة رحلات منتظمة إلى الرياض لأول مرة. وبذلك تصبح عاصمة المملكة العربية السعودية المحطة رقم 51 للطائرة العملاقة ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية، والمحطة الثانية في المملكة بعد جدة.

وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 817/ 818" بطائرة A380 بدلاً من طائرة البوينج 777 التي تخدم هذه الرحلة حالياً. وسيتم تشغيل طائرة الإمارات A380 على هذا الخط خمس مرات في الأسبوع، حيث تغاد ر الرحلة "ئي كيه 817" دبي في الساعة 6:50 مساءً لتصل إلى الرياض في الساعة 7:35 مساءً، وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 818" الرياض في الساعة 9:25 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 12:35 من صباح اليوم التالي.

وسوف تتيح الطائرة ذات الطابقين لعملاء طيران الإمارات السفر على طائرة A380 من الرياض إلى دبي، ومواصلة سفرهم على الطراز ذاته إلى العديد من العواصم والمدن الرئيسة ومراكز الأعمال العالمية، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج بالإضافة إلى الوجهات السياحية مثل موريشيوس وبرشلونة.