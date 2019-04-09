منخفض جوي يؤثر في حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

المصدر: أبوظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوباً بامتداد منخفض جوي علوي، يؤدي إلى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، حيث تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات مصحوبة بسقوط الأمطار وتتطور بعضها إلى سحب ركامية مصحوبة بالبرق والرعد ورياح قوية.

وتشهد الفترة من من ليل الثلاثاء إلى الجمعة الدولة سقوط أمطار على مناطق متفرقة تبدأ غرباً وعلى السواحل وتمتد على المناطق الداخلية والشمالية وتكون الأمطار مختلفة الشدة وعلى فترات مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً على بعض مناطق الدولة.

ومن ليل الجمعة حتى الأحد نتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر ويصاحبها سقوط البرد وكذلك البرق والرعد وجريان الأودية.

الرياح خلال هذه الفترة تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع السحب الركامية تؤدي إلى اضطراب موج البحر ومثيرة للغبار والأتربة تعمل على تدني مدى الرؤية الافقية.