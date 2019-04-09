الرئيس التونسي يعلن عدم ترشحه لدورة رئاسية ثانية

المصدر: تونس - أ ف ب

عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صراحة عن عدم رغبته في الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في بلاده، وبدا أنه يستبعد كذلك ابنه حافظ، النافذ في المحيط الرئاسي، من السباق.

وتسلم السبسي الرئاسة في عام 2014، وهو الرئيس التونسي الأول الذي انتخب ديموقراطيا في تاريخ تونس المعاصر، بعد ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، ووضعت تونس على طريق الديموقراطية. وإذا كان الدستور يسمح له بولاية ثانية، إلا أن السبسي يبقى أكبر رئيس دولة سنا في العالم (92 عاما) بعد ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية.

وعلل الباجي رغبته بإفساح المجال أمام الشباب والكفاءات التونسية لتسيير البلاد من بعده.

وأعلن السبسي في خطاب ألقاه، السبت الماضي، في مدينة المنستير (شرق) في مؤتمر حزب "نداء تونس" الذي أسسه، "أقول لكم بكل صراحة لا أرغب في الترشح". ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد الوضع في منطقة المغرب العربي توترا مع استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد عقدين من الحكم مدفوعا بضغط الشارع.