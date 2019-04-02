حمية الخضار لوحدها تدمر الدماغ بلا رجعة

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

انتشرت في السنوات الماضية أنواع عديدة من الحميات الغذائية الغريبة، لكن حمية الخضار، أو ما يعرف بـ "ديتوكس" حظيت باهتمام كبير من راغبي اتباع نظام الحمية سريع النتائج، ولو على حساب صحتهم المستقبلية.

وجاء في تقرير لدراسة طبية حديثة أجراها باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية، ونشرها موقع "بريزبن نيوز"، أن حمية الخضار لوحدها قد تؤدي إلى دمار بلا رجعة لخلايا الدماغ، خاصة إذا ما اعتمد عليها الشخص دون توقف لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة.

وقال الباحثون إن السبب يعود إلى نقص المكونات الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الدماغ عادة من كافة أنواع الأغذية، بما فيها الخبر، واللحوم، وغيرها من الأغذية التقليدية.

ووجدت الدراسة الطبية، الأولى من نوعها التي تحذر من الـ "ديتوكس"، أن نقص الأملاح يظهر جلياً لدى متتبعي هذه الحمية الخطيرة على خلايا الدماغ، وهو موجود في الأغذية التقليدية بكثرة، بينما لا يتوافر بكميات كافية في الخضار.