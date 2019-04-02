بالصور.. سكان السكك الحديدية

المصدر: هيا بجبوج - الإمارات اليوم

تظهر سلسلة الصور جزءا بسيطا من الحياة القاسية التي يعيشها سكان مدينة دكا وتشيتاجونج المترامية الأطراف إلى الجنوب في بنغلاديش.

تعد بنغلاديش واحدة من أكثر الدول اكتظاظا بالسكان وأفقرها في العالم، حيث يوجد أكثر من 1100 شخص في كل كيلومتر مربع ويعيش حوالي ثلث سكانها تحت خط الفقر.

كما أن أكثر من مليوني شخص يتواجدون في العاصمة دكا في أحياء فقيرة حيث لا مأوى لهم ولا خيار للعيش سوى بجانب مسارات السكك الحديدية حيث تتدفق القطارات ليل نهار.

التقط الصور الإسباني جوكس إينازيو كويستا غارمينديا، البالغ من العمر 59 عاما، حيث قرر القيام برحلة غير مخططة لبنغلاديش.. وهناك فوجئ بإنسانية الناس ولطفهم، فيما أبدى الجميع استعداده لالتقاط الصور .

واعترف المصور أنه بكى في بعض الأحيان، نتيجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة والظروف اللا إنسانية التي يعيشها سكان هذه البقعة من العالم.