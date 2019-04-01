ماكدونالدز يواجه موجة غضب بسبب "مزحة أبريل"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

واجهت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" ردود فعل غاضبة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاقها كذبة بمناسبة الأول من أبريل انعكست نتائجها سلبا.

حيث أعلنت "ماكدونالدز" عبر حسابها في تطبيق "انستغرام" عن عزمها إطلاق نوع جديد من البرغر الذي يحوي على المخلل والكثير من الجبن في استراليا وأطلقت عليه اسم "ماك بيكل برغر".

ونشرت فيديو يوضح مكونات برغر المخلل، الذي يحتوي على طبقات من المخلل والجبن الذائب الأمر الذي لاقى صدا إيجابيا بين عشاق السلسلة الذين أبدوا حماسة لتجربة البرغر الجديد ليتضح أن الأمر مجرد خدعة مرتبطة بكذبة أبريل بعد أن توجه عملاء لتجربته، وفوجئوا أنه ليس متاحا، مما أثار العديد من التعليقات السلبية وردود الفعل الغاضبة التي لم تجد الأمر مضحكا بالنسبة لها.

فيما شجع بعض المتابعين المطعم على طرح برغر المخلل بالفعل، ووجدوا فيه تجربة مختلفة عن البرغر التقليدي.