أوزبكستان تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

المصدر: أبوظبي -وام

أعفت جمهورية أوزبكستان مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة.

ودخل قرار الإعفاء - الذي جاء بمبادرة وقرار من حكومة جمهورية أوزبكستان - حيز النفاذ اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 مارس الجاري، حيث أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية أوزبكستان بدون تأشيرات مسبقة، والبقاء فيها لمدة أقصاها 30 يوما.

وقال سعادة بدر العوضي، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي:" تعتبر مبادرة الحكومة الأوزبكية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرات السفر المسبقة إنجازا مهما يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ".

وأضاف أن هذا القرار جاء ترجمة للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين الصديقين، والتي بنيت على أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكد أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطا كبيرا في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.

وأوضح أن هذه المبادرة من حكومة جمهورية أوزبكستان تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وتفتح آفاقا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

ولفت العوضي إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسعى من خلال تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية وهو تقديم خدمات متميزة للمواطن الإماراتي وإسعاده، باعتباره الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة .. موضحا أن الإعفاء من تأشيرات الدخول لدول العالم يعد جزءا منها.