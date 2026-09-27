رئيس الدولة يستقبل رئيسة ديوان الرئاسة في أوزبكستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيسة ديوان الرئاسة في جمهورية أوزبكستان، سعيدة شوكت ميرضيائيف.

ونقلت إلى سموه ـ خلال اللقاء ـ تحيات رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمّلها صاحب السمو رئيس الدولة تحياته إلى الرئيس الأوزبكي وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والنماء.

وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون وفرص تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.