الإمارات للشحن الجوي تنقل 6 آلات بيانو نادرة من بيرث إلى لندن

المصدر: دبي-وام

نقلت الإمارات للشحن الجوي أول آلة بيانو إلى أستراليا من جامعة إيديث كوان في بيرث إلى لندن عبر دبي خلال رحلة استغرقت 21 ساعة ونقلت الآلة في رحلة تاريخية مع خمس آلات بيانو أخرى منها 3 آلات نادرة تم تصنيعها في القرنين الـ18 والـ19.

وكانت أول آلة بيانو في أستراليا من تصميم فريدريك بيك قد نقلت إلى سيدني على السفينة HMS Sirius إحدى السفن الـ11 الأولى التي وصلت من إنجلترا إلى أستراليا بعد رحلة استغرقت 8 أشهر.

وجرى توضيب الآلات الست في أغلفة عازلة مصممة خصيصاً لها مع أجهزة استشعار لمراقبة الحرارة والحركة.

ووضعت الشحنات في عنبر الشحن على إحدى طائرات الإمارات A380 لنقلها من بيرث إلى دبي. وفور وصولها إلى دبي تم تحميل الآلات على إحدى الرحلات المتجهة إلى لندن.

وستعرض آلات البيانو الست في حفل موسيقي يقام غدا في "أستراليا هاوس" ثم ستخضع الآلة التاريخية الأقدم للصيانة قبل إعادة نقلها إلى أكاديمية أستراليا الغربية للفنون المسرحية في جامعة إيديث كوان حيث ستواصل إلهام أجيال المستقبل من الموسيقيين والطلبة.

وقال رافيشنكر ميرل نائب رئيس الإمارات للشحن لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا إن طيران الإمارات تحقق التواصل بين الأشخاص والاقتصادات ويعد نقل آلات البيانو التي تشكل جزءا من مجموعة الآلات الموسيقية الفريدة في جامعة إديث كوان تأكيدا على الدور الثقافي الذي تلعبه الناقلة في ربط الدول من خلال الموسيقى والتراثة وساهم أسطولنا من الطائرات الحديثة ومرافقنا المتطورة بالإضافة إلى خبراتنا في مجال نقل الشحنات القيّمة في ضمان نقل آمن للآلات من المصدر حتى وجهتها النهائية".

وتنقل الإمارات للشحن الجوي كل عام مجموعة كبيرة من الشحنات القيمة ومنها قطع أثرية وأعمال فنية تاريخية ضمن شبكتها العالمية التي تغطي 155 وجهة.

كما نقلت مؤخرا بيانو صنع يدويا من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القداس الذي أقامه البابا فرانسيس خلال زيارته للدولة.

تعد الإمارات للشحن الجوي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات أكبر ناقلة جوية عالمية للشحن حيث تربط عملاء الشحن في ما يزيد على 158 وجهة عبر قارات العالم الست.