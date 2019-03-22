الإمارات تكرم أمهات وزوجات الشهداء في المحافظات اليمنية المحررة

المصدر: الحديدة - وام

كرمت دولة الإمارات 1000 من أمهات وزوجات الشهداء في المحافظات اليمنية المحررة بمناسبة " يوم الأم " ضمن مبادراتها في " عام التسامح " .

وقام مدير الشؤون الإنسانية لـ " الهلال الأحمر الإماراتي " في اليمن محمد الجنيبي، ووكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي، يرافقهما عدد من المسؤولين المحليين في الساحل الغربي بتوزيع الهدايا العينية على أمهات وزوجات الشهداء.

وقال الجنيبي إن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات بالمرأة اليمنية عبر تقديم الدعم والمساعدة لها للتخفيف من معاناتها وتحسين وضعها المعيشي وتقديرا لدور الأم الأساسي في بناء الأجيال القادرة على المساهمة في خدمة وطنها ومجتمعها في مختلف مجالات الحياة.

من جهته أوضح هاشم العزعزي أن هذا التكريم يجسد اهتمام وحرص دولة الإمارات على تقديم كل وسائل الدعم لسكان الساحل الغربي وعموم اليمن للتخفيف من معاناتهم .

وعبرت الأمهات المكرمات عن سعادتهن الغامرة بهذه اللفتة الكريمة ووجهن الشكر والتقدير لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر.