محمد بن راشد يكشف عن قمر صناعي سيعمل عليه العلماء العرب من الإمارات يطلق عليه "813"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمي بأبوظبي

وقال سموه في تغريدات على "تويتر": "شهدنا اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمي بأبوظبي وشهدنا أيضا توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تضم ١١ دولة عربية .. وأول مشاريعها سيكون قمر صناعي سيعمل عليه العلماء العرب من هنا من دولة الامارات .. شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل العربي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "سمينا القمر الصناعي الذي سيعمل عليه العلماء العرب "813" .. وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون .. البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة .. منطقتنا منطقة حضارة .. وشبابنا بناة حضارات .. لا بد أن نؤمن جميعا بهذا المبدأ".