تحديد هوية المشتبه به باعتداء أوتريخت في هولندا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت الشرطة الهولندية من الاقتراب من رجل تركي يبلغ من العمر 37 عاما بعد واقعة إطلاق النار التي وقعت صباح الاثنين في مدينة أوتريخت.

ونشرت وسائل إعلام صورة للرجل التركي المتهم بحادث إطلاق النار، وتوصلت الشرطة الهولندية إلى تحديد المشتبه به باعتداء أوتريخت وهو رجل تركي المولد.

وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن الحادث هو "هجوم إرهابي فيما يبدو" وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وكانت هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس) قالت إن رئيس الوكالة بيتر-ياب ألبرسبرغ أدلى بهذا التصريح بعد إصابة عدة أشخاص بالرصاص في ترام بمقاطعة أوتريخت في وسط البلاد.

وأعلنت الشرطة الهولندية عن سقوط قتيل، وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار في "منطقة ساعة 24 أكتوبر" بمدينة أوتريخت وسط هولندا، صباح اليوم الاثنين.

وكتبت الشرطة على تويتر "التحقيق يشمل وجود دافع إرهابي محتمل"، فيما كتب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ على تويتر أنه يجري "مشاورات أزمة"، مضيفا أن "الدافع الإرهابي غير مستبعد.. والمعلومات لم تكتمل بعد".