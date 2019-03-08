هوليوود تسعى لشراء قصة "أطفال الكهف"

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت مصادر رسمية، أن شركة إنتاج من هوليوود تعتزم شراء حقوق قصة فريق كرة القدم الأطفال الذين علقوا في كهف بتايلاند مع مدربهم 17 يوماً، لتصورها في مسلسل أو فيلم قد يعرض على منصة "نتفليكس" الرقمية.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية ذكرت شركة "13Tham Luang" التايلاندية المالكة لحقوق صورة الأطفال ومدربهم أنه من التوقع التوقيع على الإتفاق منتصف الشهر الجاري مع شركة "SK Global Entertainment" الأمريكية.

وأوضحت الشركة التايلاندية ان الاتفاق يجب أن يؤكد عرض العمل على منصة "نتفليكس".

وكان الأطفال الذين ينتمون لفريق كرة قدم وتتراوح أعمارهم بين (11 و16 عاماً)، ومدربهم (25 عاماً) قد توجهوا في 23 يونيو الماضي، لاستكشاف كهف "تام لوانغ" الواقع داخل حديقة غابات "كون نام نانج نون" في مقاطعة تشيانغ راي، والمعروف بأنه وجهة سياحية بالبلد الآسيوي، حين فاجأتهم عاصفة وسقوط أمطار غزيرة، ما أدى لغرق الكهف بالمياه بشكل جزئي.

ونجا الأطفال والمدرب من الغرق بعد أن صعدوا لصخرة عالية داخل الكهف لتجنب المياه الصاعدة، وعقب عمليات بحث طويلة شارك بها ما يقرب من ألف و300 شخص: ما بين أفراد بالجيش التايلاندي وعناصر فرق إنقاذ ومتطوعين بالإضافة إلى خبراء من الولايات المتحدة واليابان والصين وأستراليا، تم العثور عليهم سالمين.