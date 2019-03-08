كاميرات تكشف اللص قبل السرقة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت شركة يابانية بابتكار تقنية جديدة يتم وصلها بكاميرات مراقبة في المتاجر، وهي قادرة على مراقبة الناس وكشف السارقين قبل أن ينفذوا جريمتهم.

وحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" تعتمد التقنية على مجموعة من العوامل لتحديد هوية السارق، إذ تقوم بتحليل وجوه الناس بصورةٍ فورية ومراقبة لغة أجسامهم وتصرفاتهم؛ لتحديد ما إذا كان الشخص مثيراً للشك أم لا.

وبعد جمع البيانات يقوم البرنامج بمنح الأشخاص الموجودين في المكان "علامةً" أو تقيّيماً، وفي حال سجّل شخص ما علامة مرتفعة (أي أنه محل شك) فإن البرنامج يرسل تنبيهاً للعاملين في المتجر عبر تطبيق ذكي على هواتفهم؛ للتوجّه لذلك الشخص.

ووفقاً لضمان سلامة المتجر يتوجّه على الفور أحد العاملين فيه إلى الشخص محل الشك؛ ليسأله عمّا إذا كان بحاجة لمساعدة.

ويقول خبراء الأمن:" إن تطبيق هذه الطريقة من قِبل العاملين في المتجر سيمنع اللص من السرقة وسيخيفه".

ويذكر أنه لنجاعة التقنية فقد لجأ بالفعل عدد من المتاجر اليابانية لهذه التقنية الجديدة لمنع السرقات، وقد ضُبط شخصٌ وهو يقوم بالسرقة نتيجة استخدامها