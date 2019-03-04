بالصور.. مآسي وألعاب في عواصف وثلوج أميركا

المصدر: واشنطن – وكالات

أدت موجة الطقس السيء والعواصف والثلوج التي تشهدها عدة مناطق في الولايات المتحدة الأميركية، إلى العديد من الخسائر البشرية والمادية، فيما استغل البعض الثلوج للممارسة الرياضات والألعاب المفضلة لهم.

وأوقع إعصار ضرب ولاية ألاباما جنوب الولايات المتحدة، 23 قتيلاً، وتسبب باقتلاع أشجار وبأضرار كارثية بمبان وطرق، وذكرت الشرطة المحلية أن الدمار لا يصدّق، وأنه لم تحدث مثل تلك الخسائر بسبب الطقس في الولاية طوال السنوات الماضية.

وأظهرت صور وتسجيلات، أشجاراً مقتلعة، وطرقاً يغطيها الركام المتناثر، ومنازل مدمرة في أعقاب العاصفة، كما غرق أكثر من ستة آلاف منزل في ألاباما في الظلام، وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 16 ألف منزل في ولاية جورجيا المجاورة.

ونتج عن العواصف إلغاء العديد من الرحلات الجوية في نيويورك وبوسطن، كما أغلقت بوسطن المدارس العامة، اليوم الاثنين، بسبب عاصفة الشتاء التي تضرب شمال شرق الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".

وتأخرت وألغيت نحو 40% من الرحلات الجوية في مطار لوغان الدولي في بوسطن، فيما ذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن تراكمات الثلوج تراوحات بين 6 و14 بوصة.

واستغل البعض تراكم الثلوج ومارسوا رياضات الخيول في ولاية كولورادو، بينما استخدم البعض القوارب للمرور في شوارع كاليفورنيا.