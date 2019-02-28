محمد بن زايد يجري اتصالين هاتفيين برئيسي وزراء الهند وباكستان

المصدر: ابوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم اتصالين هاتفيين بكل من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ودولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

واطلع سموه من رئيسي وزراء باكستان والهند .. على التطورات الأخيرة على الساحة الهندية ــ الباكستانية مؤكدا أهمية التعامل مع هذه المستجدات المقلقة بحكمة والعمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين الصديقين وتغليب لغة الحوار والتواصل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تسود العلاقات الإيجابية بين البلدين الجارين مشيرا إلى الأرضية التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمعهما.

وشدد سموه على حرص دولة الإمارات على السلام والاستقرار في العلاقات الهندية ـ الباكستانية الثنائية وثقته الكبيرة في القيادتين الباكستانية والهندية على أولوية الحوار والتواصل في التعامل مع الأحداث المتسارعة والمقلقة خلال الأيام الماضية.