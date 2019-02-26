العالم يترقب ظهور الوباءالقاتل « إكس»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذر علماء من وباء قاتل أطلقوا عليه «المرض إكس»، من شأن انتشاره أن يقضي على الملايين من البشر .

و ذكر تقرير نشرته صحيفة «صن» البريطانية، أمس أن العلماء يسابقون الزمن للتنبؤ بتوقيت، وكيفية ظهور سلالة المرض القاتل، والاستعداد لمواجهة الوباء الذي لم يظهر حتى الآن.

ومن المخاطر المرتبطة ب«المرض إكس» سرعة انتشاره التي قد تتم بسهولة عبر الهواء، إلى جانب إمكانية انتقاله، إن تطور من الإنفلونزا، بين أصناف أخرى من الكائنات، مثلما حدث مع إنفلونزا الطيور.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس مجلس الصحة العالمي، الدكتور جوناثان كويك، قوله إن الاتصال بين البشر يجعل تفشي المرض «أكثر خطورة».

وأضاف: «تنبع مخاوفنا الكبرى من انبثاق الفيروس من الحيوانات، وانتقاله إلى البشر، لأن ذلك سيكون كفيلاً في تسجيل وفيات محققة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة لدى المصابين به، لعدم استجابتهم للأدوية المتوفرة حالياً لعلاج مثل تلك الأعراض، وغياب لقاح فعال، إضافة إلى صعوبة إجراء أي تشخيص سريع».