دراسة تكشف سرّ الخطوط على جسد الحمار الوحشي

المصدر: واشنطن ـ رويترز

قدم علماء أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي حيث تبين أن هذه الخطوط تهدف لتضليل حشرة ذباب الخيل مصاصة الدماء التي تتغذى على دماء هذه الفصيلة من الحيوانات وتنقل أمراضا مميتة.

وأشار الباحثون إلى تجارب كشفت أن ذباب الخيل يواجه صعوبة في الهبوط على جسد الحمار الوحشي بينما يهبط بسهولة على أجساد الخيول ذات اللون الواحد. وفي إحدى التجارب وضع الباحثون أغطية بها خطوط على أجساد الخيول ولاحظوا أن عددا أقل من الذباب وقف عليها مقارنة بالعدد الذي هبط على أجساد نفس الخيول عندما وضع العلماء أغطية ذات لون واحد عليها.