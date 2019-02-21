سامسونغ تكشف عن هاتف بشاشة قابلة للطي بـ 2000 دولار

المصدر: سان فرانسيسكو-رويترز

كشفت سامسونغ عن هاتف ذكي جديد بشاشة قابلة للطي يبلغ سعره نحو ألفي دولار في محاولة من الشركة للتفوق على أبل والمنافسين الصينيين وجذب اهتمام المستهلكين بعد تراجع في المبيعات.

تطرح سامسونغ الهاتف الجديد "جالاكسي فولد" في 26 أبريل مستغلة شبكات اتصالات الجيل الخامس الأسرع.

ويبدو الجهاز الجديد مثل الهواتف الذكية التقليدية لكنه يُفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة بحجم كمبيوتر لوحي صغير قياس 7.3 بوصة.

وقال الرئيس التنفيذي لسامسونغ في سان فرانسيسكو إن الجهاز "يرد على المشككين الذين قالوا إنه لم يعد هناك ما يمكن إنجازه في هذا المجال... نحن هنا لنثبت أنهم على خطأ".

وتظل سامسونج أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وتستحوذ على نحو خُمس السوق العالمية لكنها عانت من تراجع أشد من تراجع السوق عموما العام الماضي.

ويتوقع المحللون ألا تتمكن أبل من مضاهاة هاتف سامسونج الجديد قبل نهاية العام المقبل.

ورغم أن سعره البالغ 1980 دولارا فإن بعض المستهلكين المولعين بمنتجات الشركة قالوا إنهم على استعداد لدفع هذا الثمن.

وكشفت سامسونج أيضا عن العديد من الملحقات لمنافسة أبل مثل سماعات لاسلكية أطلقت عليها "جالاكسي بادز" يمكن شحنها لاسلكيا أيضا وهي خاصية وعدت أبل بطرحها في سماعات "إيربودز" لكنها لم تفعل بعد.

ومن المتوقع أن تكون شبكات الجيل الخامس أسرع عشر مرات من الجيل السابق مما سيحسن من تجربة مشاهدة الأخبار بالبث الحي والمباريات الرياضية.