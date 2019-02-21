امرأة تهرّب قطّتين في تايوان متظاهرة بالحمل

المصدر: تايبيه - أ ف ب



هرّبت امرأة من هونغ كونغ هرّتين صغيرتين مسروقتين عبر أكبر مطار في تايوان من خلال وضعهما تحت ثيابها وتظاهرها بأنها حامل، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية .

وفتحت السلطات في مطار تايوان تحقيقاً لمعرفة كيف تمكّنت هذه المرأة من الإفلات بكل سهولة من الأمن بلا رصد القطتين المهربتين، على ما ذكرت صحيفة «أبل ديلي».

وأضافت الصحيفة التايوانية أن الشرطة حصلت على مقطع مصوّر من المطار يظهر المرأة تحمل كيساً أبيض وهي خارجة من مرحاض عام، وكانت منطقة البطن ممتلئة أكثر مما كانت قبل أن تمر عبر الأمن.

وقالت مربية القطط تشانغ تشن-ييإنها تنبّهت لسرقة القطتين الصغيرتين «أنجي» و «دا ليلي» في 5 فبراير وأوضحت في شقتها الواقعة في ضاحية مدينة نيو تايبيه حيث تربي 40 قطة فارسية سعر الواحدة منها قد يصل إلى 3 آلاف دولار «كان ذلك وقت إطعامها... عندها لاحظت غياب القطتين».

واشتبهت تشانغ فوراً بامرأة من هونغ كونغ جاءت إليها قبل شهر وأرادت شراء «أنجي»، إلا ان المربية غيرّت رأيها بالبيع لأن المرأة كانت تملك الكثير من هذه الحيوانات.

وأضافت «كانت تبكي وتصرخ عبر الهاتف عندما أبلغتها بالأمر».

وأظهرت كاميرات المراقبة خارج شقة تشانغ المرأة وهي تحمل قطة بكل يد قبل وضعهما في كيس أبيض.

وقد واجهت تشانغ السارقة من خلال تطبيق «فيس بوك» وهي اعترفت بالسرقة.

يذكر أن القطط التي تصل إلى هونغ كونغ بلا أوراق قانونية، عليها أن تبقى أربعة اشهر على الأقل في الحجر الصحي أو تواجه مصير القتل، فتايوان تقبل فقط دخول القطط من هونغ كونغ التي لديها شهادات صحية تثبت أنها خالية من الأمراض المعدية.