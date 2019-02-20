تصفيفة ترامب وكيم مجانا في هانوي.. والسبب...

المصدر: هانوي - رويترز

يقدم مصفف شعر في فيتنام لزبائنه خدمة فريدة من نوعها.. تصفيفة شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مجانا.

وبمناسبة قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية يومي 27 و28 فبراير، يقدم مصفف شعر في العاصمة هانوي تصفيفة مجانية لأي شخص يريد أن يحظى بمظهرهما المميز.

وقال تو جيا هوي (تسعة أعوام)، بعد أن صفف شعره على غرار تصفيفة كيم ”أنا سعيد بهذه التصفيفة لأن الناس سيعتقدون أنني أشبه زعيم كوريا الشمالية“.

وتقدم أكاديمية توان دوونغ للتجميل هذا العرض حتى يوم 28 فبراير مع توافد آلاف المسؤولين والصحافيين على العاصمة الفيتنامية لحضور ثاني قمة بين ترامب وكيم منذ اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو الماضي.

وقال لي توان دوونغ صاحب صالون التجميل ”فعلت ذلك على سبيل المزاح لكن رد فعل الناس أدهشني“.

وأضاف ”أحب السلام وأمقت الحرب بشدة. مات كثيرون من عائلتي لذلك أؤيد هذه القمة بشدة“.

وفقد دوونغ اثنين من أعمامه خلال حرب فيتنام.

وقال لي فوك هاي (66 عاما) إنه كان يسترخي بجوار بحيرة قريبة عندما سأله دوونغ إن كان يرغب في الحصول على تصفيفة وصبغة لشعره ليبدو مثل ترامب.

