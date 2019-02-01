فيتنامية تتوج بلقب "الجمال الأبدي"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حصلت عارضة الأزياء الفيتنامية "هاهين نيه" علي لقب "الجمال الأبدي" لعام 2018، بعد حصدها علامة قدرها 4.576، متقدمة بذلك على ملكة جمال العالم الفنزويلية.

وكانت هاهين نيه حصلت على لقب ملكة جمال الكون في فيتنام عام 2017.

وبحسب مجلة "ميسولوجي" ، فإن الحسناء الفيتنامية تعدُّ السيدة الأولى في بلادها، التي تحصل على اللقب عن طريق مسابقة الجمال نظمتها المجلة الشهيرة.

وأوضح الحكام الذين صوتوا لفوزها بالمسابقة أنها تألقت على المسرح وكانت واثقة من نفسها.

وتأثّر الجمهور الذي حضر الحفل بقصتها عندما صرحت قائلةً: "لم يكن لدي شيء، لكني هنا الآن، فقد استطعت نيل اللقب وأنتِ تستطيعين أيضًا".

وتبيّن أن "هاهين" وُلدت في عائلة فقيرة، كما أنها رفضت الزواج عندما كانت في عمر الـ 14 عامًا، ثم بعد ذلك بدأت حياتها العملية مربيةً للأطفال، وخادمةً، حتى أصبحت عارضة أزياء.

ويعد أبرز ما قالته عن المسابقة : "لم يكن لدي شيء، لكني هنا الآن، فقد استطعت أن أفعل هذا وأنت تقدر أيضًا" وتأثر الجمهور بقصتها كثيرًا.