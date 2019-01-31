البرد يحصد أرواح 29 طفلا ورضيعا فرّوا من النزاع في سورية

المصدر: بيروت - أ ف ب

أودى البرد القارس بحياة نحو 30 طفلاً خلال شهرين، بين المدنيين الذين فروا من آخر معاقل تنظيم "داعش" شرق سورية، وفق منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأعربت المنظمة عن "قلقها البالغ" إزاء "الظروف الانسانية" المتردية في مخيم الهول الذي يقع شمال شرق سورية، والذي لجأ إليه المدنيون منذ أشهر هربا من القتال ضد تنظيم "داعش".

وذكرت المنظمة، في بيان، ان "29 طفلا ورضيعا على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسابيع الثمانية الماضية، وبخاصة بسبب انخفاض درجة حرارة أجسادهم أثناء توجههم الى المخيم أو بعد وصولهم بوقت قصير".

وأشار البيان إلى أنه خلال شهرين "وصل نحو 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال الفارين من الأعمال القتالية في محافظة دير الزور" إلى المخيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "الكثير من النازحين ساروا أو ركبوا في شاحنات مفتوحة لأيام وليال عدة في طقس الشتاء القارس".

وقال البيان "الوضع في المخيم حرج الان. في أقل من شهرين، ازداد عدد سكانه ثلاثة أضعاف"، من عشرة آلاف الى نحو 33 ألفا.