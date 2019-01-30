نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان 10 أسابيع

المصدر: رويترز

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم، غياب مهاجمه البرازيلي نيمار لمدة عشرة أسابيع بسبب إصابة في القدم.

وسيغيب نيمار، الذي يعاني من إصابة بكسر في القدم، عن مباراتي باريس سان جيرمان في ذهاب وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بينما قد يلحق بدور الثمانية لو تأهل باريس.

ويقام الذهاب في أولد ترافورد معقل يونايتد في 12 فبراير، بينما يستضيف باريس لقاء الإياب في السادس من مارس.

وقال سان جيرمان في بيان إن نيمار (26 عاما)، الذي بكى بعد الإصابة أمام ستراسبورج في كأس فرنسا في 23 يناير، لن يخضع لجراحة بعد استشارة الأطباء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع عودة نيمار إلى الملاعب في غضون عشرة أسابيع.

وتابع "يؤكد باريس سان جيرمان دعمه الكامل لنيمار لاجتياز هذه الإصابة بشجاعة وإصرار كما اعتاد اللاعب دائما".

وغاب نيمار العام الماضي لمدة 11 أسبوعا بعد تعرضه لإصابة مشابهة في القدم وغاب عن دور الستة عشر في دوري الأبطال عندما خرج النادي الفرنسي أمام ريال مدريد حامل اللقب.