يسقط من شرفة فندق أثناء بحثه عن إشارة لهاتفه المحمول!

المصدر: بانكوك - د ب أ

ذكرت الشرطة التايلاندية اليوم، أن طالبا جامعيا لقي حتفه بعد أن سقط من شرفة فندق أثناء بحثه عن إشارة لهاتفه المحمول من أجل لعبة إلكترونية عبر الإنترنت.

وكان الطالب باتاناديج هومهوان "21 عاماً"، وهو من مدينة تشيانج ماي، في بانكوك للمشاركة في مسابقة للعبة "أرينا أوف فالور"، وهي لعبة شعبية جماعية عبر الإنترنت، حسبما أفادت الشرطة.

وذكرت الشرطة أن باتاناديج ذهب إلى شرفة غرفته في الطابق الأول من الفندق لممارسة اللعبة بعد عودته من مباراة أمس.

وحسب شهادة أصدقائه، فإنهم ذهبوا إلى الشرفة للبحث عن زميلهم ووجدوه مطروحا أرضا وبجانبه هاتفه.

وأوضحت الشرطة أن باتاناديج لم يلق حتفه فور سقوطه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه لاحقا.

واستخدم أكثر من 27 مليون تايلاندي من بين سكان البلاد البالغ عددهم 69 مليون نسمة الهواتف الذكية في 2018، وفقا لشركة "ستاتيستا" الألمانية لقواعد البيانات.