القبض على المغني الاميركي الشهير كريس براون بتهمة الاغتصاب

المصدر: باريس - د ب أ

قال مسؤولون قضائيون، اليوم، لوكالة الانباء الالمانية "د.ب.أ"، إنه قد تم إلقاء القبض على المغني الاميركي الشهير، كريس براون، في باريس، للاشتباه في تورطه في واقعة اغتصاب.

وذكرت محطة "فرانس انفو" أن المغني وكاتب كلمات الاغاني، الذي قال مسؤولون إنه متهم أيضا في جرائم مخدرات، اعتقل أمس.

ويشار إلى أن مدة الاحتجاز لدى الشرطة في فرنسا تقتصر على 24 ساعة، ولكن من الممكن تمديدها إلى 48 ساعة في ظروف معينة. وفي الحالات القصوى، قد تحتجز الشرطة المشتبه به لمدة تصل إلى 96 ساعة.

يذكر ان براون "29 عاماً"، نجم موسيقى الآر. أند. بي والهيب هوب، كان قد أدين في عام 2009، بضرب صديقته آنذاك، المغنية الشهيرة ريانا "30 عاماً".

وقد تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في عام 2016، عندما اتهمته امرأة بتصويب بندقية على رأسها.