ثروة 26 شخصاً تعادل ما يملكه نصف سكان الأرض

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت مؤسسة أوكسفام الخيرية الدولية إن أغنى 26 شخصاً في العالم يملكون ما يعادل ثروة نصف سكان العالم.

وذكر التقرير الذي نشرته المؤسسة الخيرية قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن ثروة المليارديرات في جميع أنحاء العالم ارتفعت بقيمة 2.5 مليار دولار كل يوم في عام 2018.

وحثت المنظمة الحكومات على زيادة الضرائب على الأثرياء لمكافحة عدم المساواة.

وقالت أوكسفام إن ثروة أغنى رجل في العالم، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، ارتفعت إلى 112 مليار دولار العام الماضي، مشيرة إلى أن واحد في المئة فقط من ثروته يعادل الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة.

وأشارت المؤسسة إلى أن ثروات 3.8 مليار شخص حول العالم، والذين يشكلون النصف الأفقر من تعداد البشر، قد انخفضت بنسبة 11 في المئة العام الماضي.

وأضافت أن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء تقوض محاربة الفقر وتضر بالاقتصاديات وتغذي الشعور العام بالغضب.

وأشارت المنظمة إلى أن مطالبة الأغنياء بدفع 0.5 في المئة فقط كضرائب إضافية على ثرواتهم "يمكن أن يجمع أمولا تفوق الأموال المطلوبة لتعليم 262 مليون طفل خارج المدارس وتوفير الرعاية الصحية التي يمكن أن تنقذ حياة 3.3 مليون شخص".