مقتل محامية إسبانية على يد موكلها

المصدر: مدريد - أ ف ب

انتحر رجل مدان بقتل زوجته في العام 2003 بعدما قتل محاميته التي جمعته بها علاقة، بحسب ما أعلنت السلطات الإسبانية.

وقالت كارمن سانشيز محافظة منطقة أرغون في شمال شرقي إسبانيا ، إن «المحققين يظنون بوجود علاقة» بين القاتل ومحاميته، وإن المحيط العائلي يؤكد ذلك.



تولّت المحامية الدفاع عن هذا الرجل في العام 2003، وحكم عليه آنذاك بالسجن 18 عاماً بعدما دين بقتل زوجته بالرصاص.

وهو خرج من السجن في يناير 2017 بشروط.

وعثر عليه ميتاً في تيرويل، وقد ألقى بنفسه من جسر، بحسب التحقيقات الأولية.

وبعد ساعات، عثرت الشرطة في بيته على جثة المحامية البالغة من العمر 48 عاماً، وهي تحمل آثار طعنات.