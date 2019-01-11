شركة طيران تبدأ تقديم حفلات موسيقية على متن رحلاتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في محاولة لجذب مزيد من المسافرين من جيل الألفية، بدأت شركة الطيران الوطنية الإندونيسية تقديم حفلات موسيقية أثناء رحلاتها الداخلية. وأفادت الخطوط الإندونيسية «جارودا» بأن الحفل الأول على متن طائراتها أحياه المغني الإندونيسي «أبدول» وكان خلال رحلة من جاكرتا إلى دنباسار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أسكارا داناديبوترا: «نأمل في أن نتمكن من خلال إقامة حفلات موسيقية حية من تقديم تجربة جديدة ومثيرة لركابنا». وأضاف أن شركة الطيران أرادت تقديم مواهب موسيقية إندونيسية صاعدة على متن طائراتها في إطار مبادرة «# جيا كوستيك». وسجلت «جارودا» خسائر بلغت 5.‏216 مليون دولار في عام 2017، و114 مليون دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2018. وتضرر الوضع المالي للشركة جراء حملة توسعات طموح خلال السنوات الأخيرة.