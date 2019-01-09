سائق لـ"أوبر" يقتل 6 زبائن في يوم واحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعترف أميركي يعمل سائق لـ "أوبر" ، بأنه قتل 6 ركاب غرباء في يوم واحد، كاشفاً عن السبب الغريب الذي دفعه للقيام بجريمته.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء،ان السائق جيسون دالتون 48 عاماً، زعم انه ارتكب جرائمه "فقط لأنه أراد ذلك"،وان الشيطان في تطبيق (أوبر) كان يتحكم به في هذا اليوم. كان يتحكم بالكامل بعقله وجسده بحسب قوله".

واعترف دالتون بأنه في 20 فبراير (شباط) 2016، أطلق النار على تينا كاروذرز (25 عاماً)، ثم قتل ريتش سميث (53 عاماً) وابنه تايلور (17 عاماً)، قبل قتل ماري لو ناي (62 عاماً)، وماري جو ناي (60 عاماً)، ودورثي براون (74 عاماً)، وباربرا هاثورن (68 عاماً).

وأطلق الجاني النار أيضاً على مراهقة عمرها 14 عاماً، لكنها تمكنت من النجاة، كما شهد اليوم قيامه بنقل عدد من الركاب، لكنه لم يقتلهم.

واستعان دالتون بمسدس من عيار 9 ملم، وبتفتيش منزله عُثر على مجموعات من الذخائر التي تخص عدداً من البنادق والمسدسات.

وجاءت اعترافات دالتون بالقتل الجماعي بعكس رغبة محاميه، ومن المتوقع أن يُحكم عليه بالمؤبد عن كل عملية قتل أي 168 عاماً، كون الحكم المؤبد في أميركا يصل إلى 28 عاماً.