مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، فوز مصر بحق تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي سُحبت من الكاميرون الشهر الماضي.

وكتب الاتحاد المصري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رسمياً.. مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019".

وأضاف الاتحاد المصري أن مصر حصلت على 16 صوتاً مقابل صوت واحد لمنافستها جنوب إفريقيا مع امتناع اتحاد واحد عن التصويت.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن اجتماع اللجنة التنفيذية "شهد حضور 20 عضواً مع غياب عضوين، حيث اعتذر ممثل دولة أنجولا عن الحضور بسبب ظروف مرضه والآخر تم إيقافه".

وقال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية "ثقة كبيرة أن نحصل على 16 صوتاً من بين 18 صوتاً. سنجتمع مع الاتحاد المصري وسنشكل لجنة للإعداد للبطولة بهدف إسعاد الشعب المصري".

وكان من المقرر أن يصوّت أعضاء اللجنة التنفيذية في دكار غداً الأربعاء لكن التصويت تم تقديمه بواقع 24 ساعة، وتفوقت مصر على منافستها الوحيدة جنوب إفريقيا.

ومصر وجنوب إفريقيا هما الوحيدتان اللتان تقدمتا بعروض لاستضافة البطولة بدلاً من الكاميرون التي تم سحب حقوق التنظيم منها قبل نهاية العام الماضي.

ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.