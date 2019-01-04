شاهد كيف تم تنظيف مواقع احتفالات رأس السنة بدبي بوقت قياسي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

نجحت بلدية دبي بعد انتهاء احتفالات ليلة رأس السنة في إزالة 87 طناً من النفايات من مواقع الاحتفالات.

وقال المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي:لقد أعدت البلدية خطة متكاملة لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية، لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة، والخليج التجاري.

حيث خصصت البلدية 1066 عامل نظافة تابع للبلدية، و30 مشرفاً متخصصاً، هذا بالإضافة إلى أنه تم توزيع عدد 200 حاوية نفايات إضافية مختلفة الأحجام في أكثر المناطق ازدحاماً، وقد تم توفير عدد من كانسات الرمال لتنظيف الطرق الرئيسية.

شاهد كيف تم تنظيف مواقع الاحتفالات برأس السنة في #دبي.. إزالة أطنان من النفايات بوقت قصير#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/wvSXGpguZE — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٤ يناير ٢٠١٩