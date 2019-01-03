تجدد المواجهات في الهند إثر دخول امرأتين معبدا هندوسيا

المصدر: الهند-أ ف ب

اندلعت مواجهات جديدة بين متشددين هندوس والشرطة في ولاية كيرالا بجنوب الهند الخميس لليوم الثاني على التوالي بعد أن تحدت امرأتان التقاليد بدخولهما أحد أكثر المعابد الهندوسية قدسية.

وتسببت أعمال عنف الأربعاء في كيرالا بمقتل شخص وجرح 15 آخرين بعد انتشار نبأ دخول المرأتين ترافقهما الشرطة، معبد ساباريمالا الرابض على تلة نائية في الهند قبيل فجر الأربعاء.

وكانت المحكمة العليا أبطلت في 28 سبتمبر الماضي حظرا مفروضا منذ عقود على دخول النساء اللواتي تجاوزن سن البلوغ هذا المعبد.

وفي الأسابيع الماضية، اصطدمت جهود متكررة لنساء حاولن دخول المعبد بعد القرار، بقمع من جانب متشددين هندوس ما دفع بالشرطة إلى مواكبة النساء.

و قامت عشرات آلاف النساء بتشكيل سلسلة بشرية أطلق عليها "جدار النساء" في أنحاء كيرالا دعما لقرار المحكمة وللمطالبة بالسماح لهن بدخول المعبد.

واستخدمت الشرطة الأربعاء الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية، بعد اندلاع احتجاجات ومواجهات بين مجموعات متعارضة في ولاية كيرالا جنوب الهند.