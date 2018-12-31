زلزال بقوة 4 درجات قرب القاهرة ولا خسائر

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مسؤول بالشبكة القومية للزلازل في مصر إن زلزالا متوسطا بقوة أربع درجات وقع قرب القاهرة ظهر اليوم، لكن لم يسفر عن أي خسائر.

وقال أحمد علي بدوي رئيس قسم الزلازل بالشبكة القومية للزلازل لرويترز عبر الهاتف "الساعة 12:35 بتوقيت القاهرة ظهر اليوم، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية متوسطة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر".

وأضاف بدوي أن مركز الزلزال كان على بعد 11 كيلومترا شمال غربي منطقة القطامية بالقاهرة.

وذكر أن الهزة شعر بها سكان القاهرة والجيزة وبعض محافظات الدلتا ولم تسجل الشبكة القومية للزلازل أي توابع لها حتى الآن.

وأغلب الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر ضعيفة أو متوسطة القوة لكنها تعرضت لزلزال مدمر قوته 5.8 درجة عام 1992 راح ضحيته نحو 500 شخص.