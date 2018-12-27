يقتل طليقته ويخفي جريمته باستخدام «فيسبوك»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم رجل على قتل طليقته بطريقة بشعة، ثم استغل حسابها على موقع «فيسبوك» لتضليل الشرطة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، أن الرجل وهو طبيب نيبالي دفع طليقته الهندية من أعلى جرف صخري، مما أدى إلى مقتلها.

وقالت الشرطة الهندية إنها اعتقلت الطبيب دارمندرا سينج، للاشتباه في جريمة قتل المرأة، مشيرة إلى أنه اعترف لاحقاً بالجريمة.

وفي اعترافه، قال إنه عرض على زوجته تناول مشروب خلَطه بعقار محفز للنوم، ثم ألقى بها لاحقاً من أعلى الجرف الصخري، لتلقى مصرعها على الفور، لكن لم يتضح السبب الذي دفع الطبيب لقتل زوجته السابقة.

وبعد مرور فترة من الوقت، شعر أقارب السيدة بفقدانها وأبلغوا السلطات. وحاول الرجل تضليل السلطات وعائلة الضحية، عبر تحديث معلومات حساب طليقته مراراً في «فيسبوك»، لعدة أشهر بعد مقتلها، لتبدو وكأنها على قيد الحياة، ثم عثرت الشرطة على الهاتف من دون صاحبته، في مكان يبعد مئات الكيلومترات عن مكان سكنها -