كيف تتخلص من الرائحة العفنة في الملابس الداكنة؟

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أحيانا ما تظل الرائحة العفنة عالقة في الملابس الداكنة أو المنسوجات المصنوعة من الألياف الصناعية بعد غسلها. إذا كان هذا هو الحال، فيجب غسلها بشكل منفصل. وغالبا ما تشير الرائحة إلى أن البكتيريا نشطة، بحسب بيرند جلاسل من الرابطة الألمانية لمستحضرات التجميل والزينة والعطور والمواد المطهرة.

وأحيانا ما تساعد إضافة المزيد من المياه في جعل رائحة الغسيل أكثر انتعاشا. وقال: "من بين الخيارات الممكنة تشغيل دورة ما قبل الغسل وشطف الملابس شطفا إضافيا. وإذا لم يجد هذا نفعا فإن استخدام مادة مطهرة سيقضي على البكتريا في آخر دورة شطف".

ويوضح قائلا: "تحتاج البكتريا إلى رطوبة وغذاء لتضاعف... وللحيلولة دون عثورها على الغذاء، من المهم وضع الجرعة الصحيحة من المادة المطهرة حتى يزال الوسخ على نحو ملائم. ولحرمان البكتريا من الرطوبة، يجب وضع الغسيل في الهواء سريعا بعد نهاية دورة الغسيل. ثم يجب ترك باب أو غطاء الغسالة مفتوحا وكذلك درج المسحوق حتى يجفا أيضا".

ويقول جلاسل إنه يكفي غسل الملابس الفاتحة مرة أو مرتين في الشهر على درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية على الأقل واستخدام مادة مطهرة تحتوي على مبيض في شكل مسحوق أو حبيبات أو أٌقراص.