شرطة أبوظبي تسعف 3 آسيويين تدهورت مركبتهم بالبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أسعفت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، (3) مصابين آسيويين وصفت حالتهم بالحرجة إثر تعرضهم لحادث تدهور مركبتهم في البر، حيث تم نقلهم جواً إلى مستشفى مدينة زايد.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية، يفيد وقوع حادث تدهور مركبة من نوع (جيب) في منطقة رملية بالقرب من مدينة زايد، نتج عنه إصابة سائق المركبة بإصابات متوسطة بينما أصيب آخران كانا بنفس المركبة إصابات بليغة.

وأقلعت على الفور طائرة الإسعاف الجوي إلى موقع الحادث، و تبين أن المصابين سائق المركبة وراكبان معه، ووصفت حالتهم بالبليغة والمتوسطة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى مدينة زايد في منطقة الظفرة لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن إدارة طيران شرطة أبوظبي تنفذ العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف؛ والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.