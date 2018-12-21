"انستغرام" يتيح استخدام ملصقات الأسئلة في البث المباشر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن تطبيق انستغرام المخصص للصور والفيديو عن إطلاق ميزة جديدة للقصص تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الجمهور، حيث أصبح بالإمكان استخدام ملصقات الأسئلة أثناء البث المباشر ليتمكن المستخدم من الرد على السؤال في بث مباشر حيث يظهر السؤال في أسفل الشاشة وفي الأعلى سيظهر البث النباشر تحت عنوان أسئلة وأجوبة.

ويمكن لمن يجري البث المباشر النقر على الأسئلة التي يريد الإجابة عنها أثناء البث ليظهر السؤال الذي يجيب عليه في الأسفل، كما يمكن للمتابعين طرح أسئلة جديدة من خلال التوجه إلى ملصق الأسئلة الأول الذي نشر عبر القصص.