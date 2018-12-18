مواليد شهر ديسمبر محظوظون.. لهذه الأسباب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت مجموعة من الدراسات أن الأشخاص المولودين في شهر ديسمبر، يتمتعون بصفات تميزهم عن أولئك المولودين في بقية أشهر السنة، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث الشيخوخة، أنه من المرجح أن يعيش أطفال شهر ديسمبر فترة أطول قد تصل إلى 105 أعوام.

وأظهر استطلاع رأي لطلاب جامعات أميركية أن الأشخاص الذين ولدوا في ديسمبر لديهم تقلبات مزاجية أقل، كما يعد أطفال شهر ديسمبر أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، بحسب دراسة أجريت على أكثر من مليون و700 ألف طفل من الولايات المتحدة.

فيما أشارت دراسة أجريت من قبل باحثين في منظمة تشخيص الأمراض ONS وجود رابط بين شهر الولادة وبعض المهن.. ووفقاً لهذه الدراسة، كان أطفال ديسمبر أكثر ميلا لاختيار مهنة طب الأسنان.

ويتمتع أطفال شهر ديسمبر بقدرات رياضية طبيعية، وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الدولية للطب الرياضي، ويرجع الباحثون السبب إلى زيادة التعرض لفيتامين د أثناء فترة الحمل في أشهر الصيف من قبل الأم.