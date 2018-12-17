فيس بوك يطرد نجل نتنياهو بعد هذه الإساءة للمسلمين

المصدر: القدس - رويترز

ذكر يائير نتانياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء الاسرائيلي الأحد أن موقع فيس بوك حظر صفحته مدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".

وكان يائير نتانياهو دعا في رسالة نشرها الخميس على صفحته في فيس بوك بعد وقوع هجمات فلسطينية "جميع المسلمين الى مغادرة" اسرائيل.



وكتب "هل تعلمون اين لا تحدث هجمات؟ في ايسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".

وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلين محتملين فقط للسلام، إما ان "يغادر كل اليهود (اسرائيل) او يغادر كل المسلمين".

واضاف "أنا أفضّل الخيار الثاني".

وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين اسرائيليين الخميس في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب احدى المستوطنات.

وحذف فيس بوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال الى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر".