طفلة هندية تطلب من الشرطة اعتقال والدها بسبب غريب

المصدر: تشيناي‭ ‬ــ رويترز

قالت الشرطة إن طفلة هندية في السابعة من العمر أبلغت عن والدها لإلقاء القبض عليه بعد أن خالف وعدا ببناء مرحاض في منزلهما.

ولا يتوفر الصرف الصحي لملايين الهنود ويمثل التبرز في أماكن مفتوحة مشكلة حتى في الولايات الصناعية المتقدمة.

وقال إيه. فالارماثي الضابط بالشرطة إن الفتاة وتدعى إي. حنيفة زارا لا ترغب في قضاء حاجتها في العراء وحصلت على وعد من والدها ببناء مرحاض داخل المنزل.



وأضاف أنه حين لم ينفذ الأب وعده ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى.

وقال فالارماثي "أصرت الفتاة على القبض على والدها لأنها شعرت أنها تعرضت للغش... اتصلنا بوالدها واستدعيناه إلى مركز الشرطة وأقنعناهما بأن يتصافحا ويتوصلا لحل وسط".

وتقود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة لبناء 100 مليون مرحاض خلال خمسة أعوام لكن الحملة لم تغط أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال الأب لصحيفة تايمز أوف إنديا إنه طلب المساعدة مرتين من البلدية بموجب حملة مودي التي تحمل اسم"الهند نظيفة" لكنه لم يتلق ردا.