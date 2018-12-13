هيلاري كلينتون تنضم لنجوم بوليوود في حفل زفاف ابنة أغنى أغنياء الهند

المصدر: مومباي ــ رويترز

تزوجت ابنة أغنى رجل في الهند امس، في حفل زفاف تقليدي بمدينة مومباي حضره نجوم بوليوود ومرشحة الرئاسة الأميريكية السابقة هيلاري كلينتون.

يجمع الزواج بين اثنين من أكثر العائلات نفوذا في الهند. فالعروس إيشا أمباني (27 عاما) هي ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة ريليانس الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار.

أما الزوج أناند بيرامال (33 عاما) فهو وريث لأعمال في مجالي العقارات والأدوية.

وأقيم حفل الزفاف في مقر سكن أمباني في مومباي وهو برج مؤلف من 27 طابقا معروف بأنه واحد من أغلى المساكن في العالم. وغُطي المبنى بالورود الحمراء وزين بالمصابيح والزهور.

ووصل العريس وأسرته في سيارات كلاسيكية بينما منع حراس الأمن المارة والمصورين من اجتياز ممر ضيق في جنوب مومباي يؤدي إلى المبنى.

وقالت مجلة "فيلم فير" الهندية إنه من المتوقع حضور 600 ضيف الحفل.

وإلى جانب كلينتون، التي تقول وسائل إعلام هندية إنها على صلة بأسرة أمباني ترجع إلى أكثر من 18 عاما، تشمل قائمة المدعوين الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس اللذين تزوجا حديثا وممثل بوليوود أمير خان ولاعب الكريكت ساتشين تندولكار.