أنريكي: الحديث عن المال فظ خصوصا إذا كان مع امرأة!

المصدر: برشلونة-رويترز

يواجه انريكي سيريزو رئيس أتليتيكو مدريد اتهامات باستخدام تعبير عنصري بعد أن قال لمراسلة صحفية إنه لن يتناقش في أمور تتعلق بالمال مع امرأة بعد أن سألته عن قدرة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم عن تقديم عرض مالي مقنع لتجديد عقد المدافع دييجو جودين.

وقال سيريزو ردا على كريستينا جارسيا تيرادو مراسلة محطة كواترو الاسبانية "لكي أكون صادقا لا أود الحديث عن المال لأن الأمر يبدو فظا خاصة إن كان الحديث مع امرأة".

وقللت جارسيا من شأن التعليق وقالت إن سيريزو "شخص رائع ومهذب" ودائما ما يعبر عن احترامه لها وللنساء.

وقالت جارسيا لرويترز "لم يكن الرئيس موفقا في تعبيره لكنه عادة ما يظهر احترامه لي واعتقد أنها زلة لسان ولم يفكر في الاجابة. يعاملني دائما بلطف".

وأضافت "صحيح أنه يمزح أحيانا دون تفكير في العواقب لكنه لم يود إلحاق الأذى بي بل يريد أن يجعلني ابتسم دائما".