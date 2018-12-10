إخسر وزنك الزائد بكلمتين!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أنه بإمكان الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائدإنقاص وزنهم بكلمتنين فقط.

فبحسب مجلة "إنك" الأمريكية فإن الكلمتين المذكورتين، هما "أمر صعب"، والتي توحي أنك ستواجه أمراً صعباً لا يمكن تحقيقه بسهولة، ويحتاج بذل الجهد والعرق، حتى يكلل بالنجاح.

المجلة أضافت من خلال التقرير الذي نشرته أن هاتين الكلمتين لا تساعدن على انقاص الوزن فقط بل أيضاً على تحقيق أي هدف صعب، مثل تغيير المهنة، أو بدء نشاط تجاري، أو أن تصبح مليونيراً عصامياً.

وأشارت الدراسة إلى أنه مثلاً، عندما طُلب من أشخاص الحفاظ على ضبط النفس، وأنه أمر صعب بالنسبة لهم، تمكن بالفعل جميع الحضور من ضبط نفسهم.

والتحدي الأكبر وفق المجلة هو إقناع النفس أن "إنقاص الوزن" ليس أمراً سهلاً، والاعتراف بأنه واحدة من أصعب المواقف التي يمكن أن يواجهها الإنسان في حياته.