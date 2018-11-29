حريق كاليفورنيا الأسوء يحصد أرواح 88 شخصاً.. و196 في عداد المفقودين

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

لقي 88 شخصا، على الأقل، حتفهم، و196 آخرين في عداد المفقودين بعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع أسوأ حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا من حيث عدد القتلى والذي أتى على تجمع سكني جبلي صغير وأحاله إلى أنقاض متفحمة، بحسب السلطات الأميريكية.

ودمر حريق كامب فاير الذي شب في الثامن من نوفمبر نحو 14 ألف منزل وأحرق قرابة 153 ألف فدان في بلدة باراديس ومحيطها في شمال كاليفورنيا التي كان عدد سكانها 27 ألف نسمة.

وقال قائد شرطة مقاطعة بيوت، كوري هونيا، يوم الأربعاء إنه يأمل في أن يكون بعض المفقودين على قيد الحياة.

وأضاف مخاطبا الصحفيين أن السلطات أنهت بحثها عن الضحايا.

واختلف عدد المسجلين في قائمة المفقودين، إذ تقول السلطات إن أشخاصا كان يعتقد أنهم مفقودون عثر عليهم في ملاجئ أو فنادق أو عند أصدقاء.

وأضاف هونيا إن فحوص الحمض النووي وأساليب أخرى أدت للتعرف على هويات نحو 35 ممن لقوا حتفهم بسبب الحريق بينما أمكن التعرف بشكل مبدئي على هويات 47 آخرين ولم تتسن معرفة هوية ستة.

من جانبهم أفاد مسؤولو الإطفاء أنهم تمكنوا من احتواء الحريق بالكامل يوم الأحد. ولم يتوصل المحققون بعد لسبب اندلاعه.